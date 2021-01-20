Galatasaray Kulübü bağış kampanyası başlattı - Son Dakika

Galatasaray Kulübü bağış kampanyası başlattı

20.01.2021 17:57
Galatasaray Kulübü bağış kampanyası başlattı, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Mustafa Cengiz, Galatasaray Televizyonda katıldığı programda, kampanyaya ilk olarak kendisinin ve kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın 500'er bin lira bağışta bulunduğunu söyledi.

Galatasaraylı taraftarların sosyal medyada "Aslangibisponsor" başlıklı bir etiket açtığını aktaran Cengiz, "Bu başlıktaki mesajları okudum. Burdaki amaç Galatasaray'a maddi destek. Okudum biraz, müthiş duygulandım. Genel olarak taraftarlarımızın maddi durum nedeniyle kulübe sahip çıkmaya çalıştığını gördüm. Aynı anda yüreğim sızladı. Çünkü 209 milyon lira 6 aylık zarar bildirdik. Bu sadece 6 aylık, 12 aya böldüğünüzde ortaya çıkacak zarar belli." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, 6 aylık dönemde gelirlerinin yüzde 60 azaldığını anlatarak, "Tribün gelirlerimiz yok. Yayın, sponsorluk ve pazarlama gelirleri düştü. Gelirlerimizdeki düşmenin yanında giderlerimiz kur farkından dolayı yüzde 60 arttı. Yani 75 milyon liralık bir artıdan, 209 milyon liralık bir eksiye geldik. Bu 400'e doğru gidiyor. Bu hem TFF'de hem de UEFA'daki sıkıntılarımızı arttıracak. UEFA ile görüşüyoruz, buna bir çare istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların destek mesajlarının kendilerini çok duygulandırdığını vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kampanyamız için döviz ve Türk lirası hesapları resmi yayın organlarımızdan yayınlanacak. Ayrıca Socios (kripto para) olacak. SMS ile ilgili de bir süreç var. Onu da üç gün içinde bildireceğiz. SMS bedeli de en az 100 lira olacak. Biz Galatasaray için buradayız ve Galatasaray için varız. Zaten bir milyar liralık bağış kampanyasıyla ilgili izni geçen yıl almıştık. Herkesten önce aldık. Fakat bunu harekete geçirmedik. Çünkü taraftarımızın bize verdiği destek yetti. Kendi yağımızda kavrulduk, taraftarımıza müracaat etmedik. Fakat şimdi onlara müracaat ediyorum. Ben 500 bin lira destekle kampanyayı başlatıyorum. Abdurrahim Albayrak da 500 bin lira veriyor. İzinleri olursa bağış yapan değerli taraftarlarımızın isimlerini sitemizde yayınlayacağız."

Transfer çalışmaları

Mustafa Cengiz, transferde teknik direktörleri Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirerek, "Bugün de temaslarımız oldu. Bizim verme gücümüz ile karşı tarafın talebi epey mesafeli. Bunu bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bir noktaya geliriz. Taraftar şundan emin olsun, biz yatmıyoruz, uyumuyoruz. Bizim dünyamız Galatasaray. Biz Galatasaray'a hayatımızı veriyoruz. 15 günümüz var. Her an transfer ilan edebiliriz. Fakat bizim bir geleneğimiz var. Gelip bizimle fotoğraf çektirmeden ve KAP'ta açıklanmadan hiçbir transfere inanmayın." şeklinde görüş belirtti.

Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, sosyal medyada, futbolcuları Younes Belhanda'ya yönelik ifadesi nedeniyle tepki çeken ve kulüp disiplin kurulu yedek üyeliğinden istifa eden Cem Emiroğlu'na ceza verdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim disiplin kurulundaki yedek üyeme attığı bir tweetten ötürü ayrımcılıktan dolayı ceza verdiler. Şimdi Ali Koç ile hiçbir kişisel problemim yok. Oturduğumuzda da futbol dışında saatlerce konuşabiliyoruz. İki medeni insanız. Fakat ettiği bir sözcük hiç hoşuma gitmedi. Yaptıkları transfer çok değerli. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek, rakibimizi yükseltecek ve bizi daha çok mücadele ettirecek bir hale getirir. Hiçbir itirazım yok, saygım var. Çok da iyi bir futbolcu. Ancak, 'Birileri elin oğlu, evin oğlu evine geldi' demek nasıl mantıktır? Ben bunu anlamıyorum. Aslını reddedip, belli bir Türklüğü reddedip gelene 'evin oğlu' dememek gerek bence. O zaman elin oğlu kim. Oynayan bütün yabancılar elin oğlu mu? Bu bir ayrımcılıktır. Bunu lütfen kullanmayalım. Türk futbolunda böyle bir çığır açmayalım. Şimdi merak ediyorum, TFF bu ayrımcılığa ne diyecek? Yoksa 'Muz uzatma sağlığa faydalı mıdır?' diyecek, onu göreceğiz."

Öte yandan bağış kampanyasıyla ilgili hesap bilgileri, kulübün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü bağış kampanyası başlattı - Son Dakika Spor


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