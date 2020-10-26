Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir - Son Dakika

Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir

26.10.2020 17:57

Kritik toplantı sonrası Fatih Terim'le yola devam kararı alan Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" mesajını paylaştı.

Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz'in bugün toplantı gerçekleştirdiği teknik direktör Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan ve tecrübeli teknik adamın görselinin de yer aldığı paylaşımda, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir." denildi.

Paylaşımda Fatih Terim'in hesabı da etiketlendi.

Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada gerçekleşen toplantının, kulübün menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlandığı ve yola güçlü bir şekilde devam edildiği belirtildi.

İşte sarı-kırmızılı kulübün açıklaması;

Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleşmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır.

Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.

23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir

Teknik Direktör, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir - Son Dakika Spor

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