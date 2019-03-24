Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübünün Mali Kongresi

Galatasaray Kulübünün Mali Kongresi

30 dakika önce

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2019 yılı bütçesi kabul edildi.

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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2019 yılı bütçesi kabul edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan kongrenin son bölümünde, kulüp derneğinin 2019 yılı bütçesi 139 milyon 813 bin 925 lira gelir, 439 milyon 358 bin 744 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Bütçe oylaması sırasında konuşan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, "Bütçe denetimi ve kontrolü ben ve yönetim kurulumuz olmayacağına göre size emanet. Hepinizden bunun takipçisi olmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda E-Spor şubesinin açılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilirken, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki Futbol Akademisi'nin isminin Galatasaray Gündüz Kılıç Futbol Akademisi olarak değiştirilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Disipline gönderilen üyelerin dosyalarının da görüşülerek karara bağlandığı kongre yaklaşık 15 saat sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:30 Kaynak: AA

Futbol, Lütfi Kırdar, Galatasaray, Spor
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