Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 6'ncı haftasında BB. Erzurumspor, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maçla ilgili söyleyeceği çok şey olmadığı belirtti ve beklentilerin altında kaldıklarını söyledi. Özdilek, "Oyun içine müdahil olamadık, belki takım olarak maç öncesi söylemiştim ritmik olarak sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyordum ama bu kadar takım geneline yansıyacağını tamhin etmiyordum. Bu tür müsabakalarda reel olarak 8-9 oyuncunun iyi oynaması lazım. Maalesef bu sayıyı ulaşamadık. Takımın genel yapı hüviyet ile bağdaşan bir ortam olmadı. Kendi oyun anlayışını rakibe hissettiren bir takım olarak bunu yapamadık. Bu oyunun bir tarafı. İkinci taraf ise hakem. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Onlara destek olmaya çalışıyorum. Ama biz kötü olduğumuz kabul ediyor, Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Oyun 0-0, golün öncesinde faul değilse nasıl bir faul olacak? Arda hocam anlatsın. Arda hoca görmeyebilir ama VAR denen bir şey var. Suat hoca nasıl görmezsin? Bu faul olmazsa başka nasıl faul olur. Bana faulun nasıl olduğunu anlatırlarsa mutlu olurum. Attığımız penaltı hocanın gözü önünde VAR olmasa penaltıda gitti. Hata olacak, insanlar için. Bu kadar bariz olunca bu kez niyetler farklı tarafa mı gidiyor diye düşünüyorsunuz. Kötü oynarken oyunu tutmuşken de bu düşüşler olabilir ama hakemin vereceği ters kararla düşmeyelim. Sonra diyoruz niye Türk futbolu ileri gitmiyor. Biz nasıl kendimizi çek ediyorsak hakemler de kendini çek edecek" diye konuştu.

FATİH TERİM: "FALCAO'YU KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise zor bir maç olduğunu ifade ederek, "Kazanacağımız maçları kaybetmek, pandemi döneminde başımıza gelmedik kalmayan bir ortam olunca oyuncularım biraz tedirgin veya 'yine mi psikolojisi' içinde. Kolay değil buna rağmen hafta içinde neler çalıştıysak aşağı yukarı sahada görüldü bunlar. Oyuna hakim de olduk, kontrol altına da aldık. Topun daha fazla sahibi olduk. Zaman zaman sıkıntı da yaşadık. Ama genel olarak kazanması gereken takım gibi duruyoruz. 3 puan bize iyi geldi, küçük de bir moral bulduk. Ama Falcao'yu kaybettiğimiz için üzgünüz tabii ki" diye konuştu."BAZI HAKEMLER BİZE NEDEN VERİLMİYOR"Hakemlerin yönetimiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Terim, şunları söyledi: "Ben genelde konuşmak istemiyorum o konularda. Konuştuğum zaman ceza da yiyorum. Bu da adil olmuyor açıkçası. O yüzden tartışıyorlar zaten. Benim anlamadığım bir şey var şimdi bir takım hakemler bize uzun zamandır gelmiyor. Niye gelmiyor, onu da bilmiyorum. Yani bizim bir maçımızda kötü yönetim gösterdi mi eyvallah kendi cezasını federasyon veriyor esasında. Sonradan niye verilmiyor. O zaman hakem kalmaz. Bunu beğenmedik bunu da beğenmedik. Herkese açığız. Teknik olarak ben şahsım adına söylüyorum kızarım belki. Toplam onlarca maç ceza yediğim hakem raporları oldu ama futbol devam ediyor. Niyedir anlamadık. Her hakemin bize verilmesi doğru bir karardır. Tabiİ ki hata yapmış yanlış olmuştur. Maçta mağlup da olmuş olabiliriz, öyle olmalı açıkçası. Sadece buna anlam veremiyorum hakem kararları hep tartışılıyor.""VAR GARANTİYE GİTMEK İÇİN KOYULDU, AMA ONLA BERABER DAHA DA MAÇLARDA ENTERESAN İŞLER OLUYOR"VAR'la ilgili de değerlendirmede bulunan Terim, "VAR futbolu var etmek için geldi. Ama maalesef sayısal fazlalık, kamera fazlalığı olmasına rağmen şikayetler daha da arttı. Ben de VAR'ın olmasından yana oyumu kullanmama rağmen bu gidişle olaylar başka tarafa evrilecek gibi geliyor. Yani VAR garantiye gitmek için koyuldu, ama onla beraber daha da maçlarda enteresan işler oluyor" diye konuştu."GALATASARAY TARAFTARINA SÖZ VERDİM"

Basın toplantısı sonrası kendisinin de söylemek istediği şeyler olduğunu ifade eden Terim, şunları anlattı: "Tüm kamuoyunun merak ettiğini biliyorum. Özellikle Galatarasay ve Galatasaray taraftarlarının. Kaybettiğinizde suçlu tekdir, kazandığınızda kazanan herkestir. Bizde de öyle oldu. Şimdi çeşitli defalar Galatarasay ve ve taraftardan koparıldım. Hem de nasıl kopartıldığımız çok açık. Sonradan haklılığımız çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı. Galatasaray için devamlılık çok daha başka başarılar getirebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimin ne olduğunu bilir. Ben 2-3 senedir burada değilim. 50 senedir bu camianın içindeyim. Her geldiğimizde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bu sefer gelirken söz verdim, o sözümü de tutmaya çalışıyorum. Herkes benden bu durumda benim neler yapacağımı bilmesine rağmen nasıl bir tepki göstereceğimi herkesin bilmesine rağmen. Benim için aslolan Galatasaray ve taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içerde veya dışardakilerin niyetlerini hesaplarını arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim. Galatasaray taraftarına sözüm var. Ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım."

- Erzurum