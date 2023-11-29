Canlı anlatım! Mücadelede 2 gol var

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılan maç, saat 20.45'te başladı. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanıyor. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalıyor.

ASLAN 3. SIRADA

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

UNITED SON SIRADA

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Manchester United; Onana, Wan Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Hojlund.

CANLI ANLATIM

23' Sacha Boey'in sağ kanattan ortasında Amrabat'tan seken top Onana'da kaldı.

22' Manchester United savunma arkasına sarkmak istedi ancak pas hızlı. Top Muslera'da kaldı.

21' Mertens'in sağ çaprazdan kestiği topu Onana son anda tek yumrukla uzaklaştırdı.

20' Galatasaray farkı bire indirmek için tüm hatlarıyla yükleniyor.

19' Luke Shaw'ın pasında topu alan Bruno Fernandes yaklaşık 25 metreden vurdu. Sol üst köşeye giden top Muslera'nın yoğun çabasına rağmen ağlara gitti.

18' Manchester United durumu 2-0 yapıyor...

17' KAÇTI! Onana'nın degajla dikmek istediği Torreira'ya çarpıp Icardi'nin önüne düştü. Icardi'nin hareketlendiği topa Onana daha önce davranarak son anda sahip oldu.

16' Mertens'in ceza sahası içine kestiği topu Torreira aşırttı ancak top Onana'da kaldı.

12' İyi paslarla gelen Manchester United'da Bruno Fernandes sol çaprazdaki Garnacho'yu gördü. Genç oyuncu sol köşeden yaptığı vuruşla Muslera'nın üstünden topu ağlara yolladı.

11' GOL Maalesef top ağlarımıza gitti. Skor 1-0 oldu.

11' Kaan Ayhan'ın savunma arkasındaki Zaha'ya attığı uzun pas hızlı. Top kaleci Onana'da kaldı.

10' Temsilcimiz kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

6' Sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Angelino düşündüğünü yapamadı. Manchester United kale vuruşu kullanacak.

4' Hakim Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Torreira'nın kafa vuruşu dışarı gitti.

3' Maçın başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray taraftarının büyük desteği var.

1' Maç başladı. Başarılar Galatasaray...