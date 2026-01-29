Galatasaray Ocak'ta 7 Maçta 3 Galibiyet Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray Ocak'ta 7 Maçta 3 Galibiyet Aldı

Galatasaray Ocak\'ta 7 Maçta 3 Galibiyet Aldı
29.01.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, ocak ayında 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, ocak ayında çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, yoğun geçen ocak ayı fikstürünü tamamladı. Sarı-kırmızılılar bu dönemde 4 kulvarda mücadele etti ve toplam 7 karşılaşmaya çıktı. Aslan, Trendyol Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 müsabaka oynadı. Cimbom, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan 2 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off turuna kaldı

Galatasaray, ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçını oynadı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile evinde 1-1 berabere kalırken, İngiliz temsilcisi Manchester City'ye ise deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Aslan, topladığı 10 puanla ligi 20. sırada tamamladı ve son 16 turu için Juventus ya da Atletico Madrid ile play-off oynayacak.

Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik

Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, Süper Lig'de bu ay oynadığı 2 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İkinci yarının ilk maçında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Fatih Karagümrük'ü ise 3-1'lik skorla yendi.

Süper Kupa'da finalde kaybetti

Galatasaray, Süper Kupa'da ise istediğini alamadı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'te oynanan yarı final mücadelesinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Cimbom, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen finalde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybetti.

Aslan ayrıca ocak ayında Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'a konuk oldu ve rakibini 2-1 yendi.

Şubat ayında da 7 maç oynayacak

Galatasaray'ı ocak ayından sonra şubat ayında da yoğun bir fikstür bekliyor. Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, bu dönemde 3 kulvarda maçlara çıkacak. Okan Buruk'un öğrencileri, şubat ayında Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 2 ve Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 7 karşılaşma oynayacak. Cimbom ligde Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynayacak, Türkiye Kupası'nda da İstanbulspor ile maç yapacak. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde ise Juventus veya Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Ocak'ta 7 Maçta 3 Galibiyet Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:44:16. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Ocak'ta 7 Maçta 3 Galibiyet Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.