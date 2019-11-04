Galatasaray, Real Madrid maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefe yönelik pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Real Madrid maçı için yarın sabah saat 11.00'de özel bir uçuşla Madrid'e hareket edecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:18
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