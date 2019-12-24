Galatasaray son dakika transfer haberi: Bir sol bek de Aslan'a; Saracchi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray son dakika transfer haberi: Bir sol bek de Aslan'a; Saracchi - Son Dakika Spor

Galatasaray son dakika transfer haberi: Bir sol bek de Aslan'a; Saracchi

6 saat önce

Galatasaray sol beki Almanya'da buldu: Saracchi... Devre arasında kadroyu tamamen revize etmeye hazırlanan Galatasaray'da, yoğun çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray son dakika transfer haberi: Bir sol bek de Aslan'a; Saracchi, System.String[]

Galatasaray sol beki Almanya'da buldu: Saracchi... Devre arasında kadroyu tamamen revize etmeye hazırlanan Galatasaray'da, yoğun çalışmalar devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar'ın takviye etmeyi planladığı pozisyonlardan biri de sol. 33 yaşındaki Nagatomo ile yolları ayıracak olan, Emre Taşdemir'in bu bölgedeki performansını da yetersiz bulan Sarı-Kırmızılılar, rotayı Almanya'ya çevirdi.


Fanatik'te yer alan habere göre; Bundesliga'da Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile görüşen Galatasaray Yönetimi'nin, hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Galatasaray'ın, genç futbolcuyu 1.5 sezonluğuna kiralayacağı, böylece önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasını da şimdiden tamamlayacağı belirtiliyor.


Şef Mehmet Yalçınkaya Markaj'da;



Vatandaşı Muslera'ya danıştı


Aynı zamanda Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın da vatandaşı olan ve milli takımda birlikte forma giyen Marcelo Saracchi, geçtiğimiz yıl, 12 milyon Euro gibi bir yatırımla River Plate'ten transfer edildi.


Ancak bu sezon formayı Halstenberg'e kaptıran genç yetenek, daha fazla süre almak istediği için menaceriyle birlikte arayışa geçti. Muslera'yla da görüştüğü öğrenilen Saracchi'nin, Galatasaray'ın sunduğu projeye son derece sıcak yaklaştığı ve bu nedenle teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Galatasaray, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:01 
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