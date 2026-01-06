Galatasaray, Süper Kupa Finaline Yükseldi - Son Dakika
Galatasaray, Süper Kupa Finaline Yükseldi

06.01.2026 00:16
Okan Buruk, Trabzonspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini açıkladı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Okan Buruk, Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, soğuk havaya rağmen gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Trabzonspor'un eksiklerini gördük. Belli mevkilerde bunu biliyorduk. Bizde de Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular vardı. Bence genel olarak seyir zevki yüksek bir maç oldu. Rakibimizin de pozisyonları vardı. Onlar da maçın içinde olmaya çalıştı. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Konsantrasyon ve istek olarak çok yüksektik. Maçın sonunda finali hak ettik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Maçı önemsediler. Finali kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın müzesine bir kupa daha koymak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Buruk, Süper Kupa'yı kazanmak istediklerini belirterek, "Fenerbahçe ve Samsunspor, çok başarılı iki takım. Finalde rakibimiz kim olursa olsun çok güçlü bir takımla karşılaşacağız. Her iki takımda da eksikler var. Kim olursa olsun kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele etmenin zor olduğunu kaydeden Buruk, "Stadın değişmeyeceğini bildiğim için fazla bir şey söylememe gerek yok. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Bu ay çok önemli. Bu ay içinde oynayacağımız maçlarda taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Onlarla çok güçlüyüz. Bütün kupalara adayız. Bu sene de çok güçlü bir şekilde bu sezonu tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

"Çift santrforlu dizilişle oynayabiliriz"

Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi çok önemli iki santrfora sahip olduklarını aktaran Buruk, "Osimhen'in olmadığı dönemde Icardi, yapabileceği katkının en iyisini yaptı. Gol atan ve attıran bir oyuncu olarak sahadaki önemli futbolculardan biriydi. Bunu Kasımpaşa maçında da gösterdi. Performansı oynadıkça yukarı gidiyor. Çift santrforlu dizilişle oynayabiliriz. Bu formasyonu oynamayı sürekli düşünüyoruz. Bu ayda birçok önemli maçımız var. Değerli oyuncularımızın hepsini kullanmak istiyoruz. Forvette bu rotasyonları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan ve golle sahalara dönen Eren Elmalı'nın bu maçta oyanamayı çok istediğini aktaran Buruk, "Eren, kendini sürekli hazır tuttu. Bu maçta oynamayı çok istedi. Gol atması beni çok sevindirdi. Profesyonelliğinden ve oynamaya aç olmasından dolayı onu tebrik ediyorum. Hem saha içi hem de saha dışında takıma katkı sağlıyor. Kazımcan Karataş da takıma büyük katkı sağladı. Oyuncularımız profesyonellikleri ve kendilerini hazır tuttukları için teşekkür ederim." dedi.

Tecrübeli teknik adam, Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'a transfer olan Berkan Kutlu'nun çok değerli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Berkan'a teşekkür ederim. Konyaspor ile anlaştı. Onun için hayırlısı olsun. Verdiği emeklerden dolayı ona teşekkür ederim. Şampiyonluklarda payı var. Her mevkide bize destek oldu. Yolu açık olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

