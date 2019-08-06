Son Dakika Haberleri: Galatasaray Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı

55 dakika önce

2019 TFF Süper Kupa maçında yarın Ankara'da Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Florya'da yaptığı sabah idmanı ile tamamladı.

Galatasaray Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
2019 TFF Süper Kupa maçında yarın Ankara'da Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Florya'da yaptığı sabah idmanı ile tamamladı. Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı 2019 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve sürat çalışması ile devam etti. 5'e 2 dar alanda oyun çalışmasının yapıldığı antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılı kafile bugün saat 16.00'da Süper Kupa finalinin oynanacağı Ankara'ya hareket edecek.
DİAGNE, OZORNWAFOR VE ŞENER FİNALDE YOK Galatasaray'da idmanlara yeni başlayan Mbaye Diagne ile birlikte yeni transfer Valentine Ozornwafor ve sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı, Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
" Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."
(İHA)
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
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