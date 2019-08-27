Son Dakika Haberleri: Galatasaray transfer haberleri: Monaco'dan Falcao için flaş açıklama
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Galatasaray transfer haberleri: Monaco'dan Falcao için flaş açıklama

5 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Falcao gibi büyük bir golcüyü hangi hoca istemez? Herkesin istediği transfer. Başkanımız, yöneticilerimiz, profesyonel arkadaşlarımız almak için elinden geleni yapıyor" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Falcao gibi büyük bir golcüyü hangi hoca istemez? Herkesin istediği transfer. Başkanımız, yöneticilerimiz, profesyonel arkadaşlarımız almak için elinden geleni yapıyor" dedi. Terim'in birinci ağızdan açıkladığı Falcao transferini 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı yıldızla çektirdiği fotoğrafın geciktirdiği biliniyor.


OLEG PETROV: "ÇOK İSTİYORLARSA 5 MİLYON EURO VERECEKLER"


Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'un da, "Galatasaray adına Fransa'ya kadar geliyorlarsa önce oyuncu ile değil kulüple görüşeceklerdi. Bu işte yeni olabilirim ama bu saygısızlığı kabul edemem. Bedavaya göndermeyeceğiz. Falcao'yu çok istiyorlarsa 5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gitmez, Monaco'da sözleşmesini tamamlar ve sezon sonunda serbest kalıp istediği yere gider" dediği öğrenildi.


GALATASARAY BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR


FFP'de eksi 2.5 milyon Euro seviyesinde olan Galatasaray cephesi ise Falcao için bonservis ödemek istemiyor ve transferin kapanmasına bir hafta kala hangi oyuncusunu satacağını düşünüyor.

Fatih Terim, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:59 
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