Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Emlak Konut'u Yendi

09.01.2026 22:40
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray, Emlak Konut'u 66-64 mağlup etti.

Denizli'de oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 skorla mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Galatasaray: Elizabeth Williams 1, Teja Oblak 3, Gökşen Fitik 6, Ayşe Cora Yamaner 8, Awak Kuier 34, Kamiah Smalls, Sude Yılmaz 5, Sehernaz Çidal 7, Derin Erdoğan 11, Zeynep Şevval Gül 12, Elif Bayram 17, Marine Johannes 23

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Emlak Konut: Ferda Yıldız 1, Jessica Thomas 3, Victoria Macaulay 20, Berfin Sertoğlu 22, Astou Ndour 45, Günesh Karaoğlan, Ceren Akpınar 5, Antonia Delaere 8, Zeynep Çelik 9, Melek Uzunoğlu 10, Petra Holesinska 13, Gizem Başaran Turan 15

Başantrenör: Murat Alkaş

1. Periyot: 20-19 (Galatasaray lehine)

Devre: 37-36 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 66-64 (Galatasaray lehine) - DENİZLİ

Kaynak: İHA

