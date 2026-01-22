Galatasaray, USK Prag'a Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, USK Prag'a Yenildi

22.01.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde USK Prag'a 71-64 mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu (Romanya), Sava Cetkovic (Karadağ)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 7, Smalls 6, Juhasz 8, Johannes 18, Kuier 14, Williams 6, Gökşen Fitik, Ayşe Cora Yamaner 1, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram

USK Prag: Cazorla 2, Carleton 5, Ayayi 10, Astier 16, Jones 8, Pribylova 3, Malikova 3, Salaun 16, Hof 4, Cechova 4

1. Periyot: 11-23

Devre: 31-48

3. Periyot: 45-63

Beş faulle çıkan: 36.33 Astier (USK Prag)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 4. maçında sahasında Çekya temsilcisi USK Prag'a 71-64 yenildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-11 önde geçen konuk ekip, soyunma odasına da 48-31 üstün girdi.

İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Çekya ekibi, üçüncü periyodu 63-45, maçı da 71-64 önde tamamladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Marine Johannes 18, Awak Kuier 14 sayıyla oynadı. Konuk takımda Janelle Salaun ile Pauline Astier 16'şar sayıyla galibiyette katkı verdi.

Sarı-kırmızılı takım, 2. yenilgisini yaşadı. USK Prag ise 6. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Maç Sonucu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, USK Prag'a Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’nin il emniyet müdürleri değişti.
Bilecik, Yalova ve Niğde'nin il emniyet müdürleri değişti.
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 00:20:55. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, USK Prag'a Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.