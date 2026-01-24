Galatasaray Yaser Asprilla ile Anlaşma Sağladı

Galatasaray Noa Lang'ın ardından, Yaser Asprilla'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Devre ara transfer döneminin ilk transferini Noa Lang ile yapan Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da oynayan 22 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile de prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun uçaktayken bir videosu yayınlanırken, Asprilla, Türkçe olarak, "Merhaba Galatasaray ailesi" dedi. - İSTANBUL