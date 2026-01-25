Galatasaray Yaser Asprilla'yı Kiraladı

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yaser Esneyder Asprilla Martinez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca genç kanat oyuncusuna 2025-2026 sezonu için ise net 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödeneceği bildirildi.