Son Dakika Haberleri: Galatasaray, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı salonda core hareketleriyle başladı. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki bölümünde ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçında tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu yaptı. Diğer oyuncular koordinasyon çalışmasının ardından interval koşu gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde hedefli dar alan oyunları üzerinde duruldu. Galatasaray'ın idmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada, antrenman öncesi yardımcı antrenör Levent Şahin ve Norveçli oyuncu Martin Linnes'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesindeki son çalışmasını yarın yaptıktan sonra saat 16.00'da Malatya'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılılar pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Google'dan Binali Yıldırım'a Galatasaray sürprizi
Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti! Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: İlk kanı kim akıttı buna bakmak lazım Slimani Monaco'da şov yapıyor! Falcao'yu geride bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:27:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]