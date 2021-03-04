Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika

Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

04.03.2021 00:41
Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu, System.String[]

Galatasaraylı ünlü manken Tuğçe Aral sarı kırmızılı takımın Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımla olay oldu. Aral, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yaptığı paylaşıma, "Sen hakemsen ben ABD başkanıyım" notunu düştü.

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray liderlik yolunda ağır yara aldı. Ankaragücü deplasmanında 3 puan bırakan Galatasaray'da maç sonu hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki vardı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kaptan Arda Turan ve başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın çok sert sözlerle yüklendiği Halil Umut Meler'e sosyal medyada da tepki yağdı.

Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kırmızı kart ve penaltı kararlarıyla mücadeleye damga vuran hakem Meler'e tepki gösteren isimlerden biri de fanatik Galatasaraylı olmasıyla bilinen manken Tuğçe Aral'dı. Aral, Sarı Kırmızılı ekibin Ankaragücü'ne konuk olduğu maçın hakemi Halil Umut Meler'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Mücadeleyi evinden takip eden manken Aral, Galatasaray 2-0 gerideyken Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Halil Umut Meler'in fotoğrafını paylaştı ve "Sen hakemsen ben ABD başkanıyım" notunu düştü.

Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

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Son Dakika Spor Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika Spor


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