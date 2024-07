Galaxy S24 Serisi\'nden Sonra One UI 6.1 Güncellemesiyle Galaxy AI Ailesi Genişledi

Advertorial Bülten

Samsung'un en yeni teknolojileri herkes için erişilebilir kılma misyonu doğrultusunda, yeni One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte Galaxy AI yeteneklerinin yer aldığı Galaxy modelleri yelpazesi genişlerken, Live Translate'ten Circle to Search'e Not Asistanı'ndan Yaratıcı Düzenleme'ye yapay zeka teknolojisine sahip, yaşamı iyileştiren birçok yeni özellik daha fazla kullanıcıya sunuluyor. Galaxy AI özelliklerinden Circle to Search, Yaratıcı Düzenleme, Not Asistanı, Chat Asistanı, Ses Kaydı Asistanı Sözlü Çevirmen ve AI Tabanlı Duvar Kağıdı; Galaxy S24 Serisi, S23 Serisi, Z Flip5, Z Fold5 akıllı telefonlar ve Tab S9 Serisi tabletlerde artık kullanılabiliyor. Arama Asistanı özelliğiyse şimdilik Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+,S24 Ultra, Z Flip5, Z Fold5, S23 FE akıllı telefonlarda kullanılabilecek.

Mobilde web ve arama motoru deneyimi yapay zeka ile çağ atlıyor

Galaxy AI, mobil web gezinti ve arama motoru deneyimini ileri taşıyan birçok özelliği akıllı telefonlara taşıyor. Google ile Circle to Search özelliği, kullanıcıların ekranda gördükleri herhangi bir nesneyi ya da içeriğin etrafında parmaklarıyla bir daire çizerek o nesne ya da içerik hakkında Google'da arama yapmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, en sevdikleri içeriği izlerken bir sahnede gördükleri bir nesneyi merak ettiklerinde ve hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerinde, bir ürünü, kıyafeti ya da cihazı beğenip satın almak istediklerinde Circle to Search aranan nesneleri farklı web sitelerindeki sonuçları sunarak hızlıca bulunmasını sağlayacak. Web Asistanı, haberlerin ya da web sayfalarının kısa özetini oluşturarak dünyada olup bitenleri takip ederken zaman kazanılmasına fırsat sunuyor. Bu sayede web deneyimi ve haber takibi çok daha zahmetsiz ve bir o kadar da verimli hale geliyor.

Galaxy AI teknolojileri iş rutinlerini kolaylaştırıyor

Chat Asistanı, kullanıcılar sohbet ederken sohbetin bağlamına uygun yazışma içerikleri önererek, daha nitelikli bir iletişim olanağı sunuyor. Yapay zeka destekli Chat Asistanı, arkadaşlarla günlük sohbetler için içerik önerilerinin yanında iş arkadaşlarıyla veya iş ortaklarıyla yapılan yazışmalarda daha resmi ve kurumsal bir dilde yanıtlar üretebiliyor. Chat Asistanı ayrıca 13 dilde çeviri özelliğiyle mesajları doğru ve uygun bir tonda çevirerek, aynı dili konuşmayan iki kullanıcının sohbet aracılığıyla kolaylıkla iletişim kurarak birbiriyle anlaşabilmesini sağlıyor. Ses Kaydı Asistanı, yapay zeka ve Konuşmadan Metne aktarım teknolojileriyle ses kayıtlarını yazıya geçirebiliyor, özetini çıkarabiliyor ve hatta tercümesini de gerçekleştirebiliyor ve bu sayede günlük iş yükünü azaltıyor. Not Asistanı, not tutmayı daha yaratıcı, pratik ve keyifli hale getiriyor. Yapay zeka desteğiyle tutulan notların özetini çıkartıyor, notları özel şablonlara yerleştiriyor, kapak sayfaları öneriyor ve daha düzenli ve üretken bir not alma deneyimi sunuyor. Bu özellikler sayesinde günlük iş yaşamında kullanılan araçlar yaşamı daha da kolaylaştırarak daha verimli bir günlük deneyim sunuyor.

Dil bariyerleri aşılıyor

Sözlü Çevirmen ve Live Translate ile kullanıcılar için dilini bilmediği ülkelerde dil bariyerlerini aşmak artık çok kolay. Sözlü Çevirmen, yüz yüze iletişimde dil engelini ortadan kaldırıyor ve gezilen bir şehirde yol tarifi almak istendiğinde konuşulan dilde iletişim kurulmasını sağlıyor. Live Translate ise telefon görüşmeleri için yerel dilde gerçek zamanlı çeviri desteğiyle restoran ve ulaşım rezervasyonları yapabilmenize yardımcı oluyor. Bu iki özellik sayesinde bilmediğiniz diller seyahatinize engel olmaktan çıkacak ve tatillerinizde dil bariyeri konusunda endişe etmenize gerek kalmayacak.

Yapay zeka ile fotoğraf ve videolar artık daha profesyonel ve yaratıcı

Yaratıcı Düzenleme, fotoğrafları çektikten sonra dahi fotoğrafın içindeki nesneleri yeniden boyutlandırma, konumunu değiştirme ya da hizalama imkanı tanıyan, fotoğraf düzenlemeyi daha yaratıcı hale getirerek sınırlarını genişleten yapay zeka destekli bir özellik olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, bu yapay zeka özelliği sayesinde kendi ürettikleri fotoğraflar üzerinde diledikleri oynamaları daha az eforla daha özgürce yapabilecek. Düzenleme Önerisi, kullanıcının tercih ettiği, yapay zeka kullanan fotoğraf düzenleme uygulamalarında her fotoğrafa uygun düzenleme önerisi sunarak mevcut fotoğraf düzenleme deneyimini bir adım ileri taşıyor. Anlık Ağır Çekim, çekilen videolardaki hareketli sahneleri algılayıp aksiyon sahnelerini yavaşlatarak öne çıkarılmasını sağlıyor. Bu sayede videolara bir aksiyon filmi yönetmeninin dokunuşu eklenmesini ve videoların daha profesyonel görünmesini sağlıyor. Galaxy AI ayrıca temalar ve hazır tasarım komutlarıyla kullanıcıların kendi benzersiz duvar kağıtlarını tasarlamalarına imkan veriyor.