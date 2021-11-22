GALİBİYET GOLÜYLE KALP KRİZİ GEÇİRDİ; HASTANEDE KURTARILAMADI - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynadığı derbi maçında uzatmalarda attığı galibiyet golü ile birlikte heyecanlanıp kalp krizi geçiren Ahmet Uysal'ın cenazesi ilk olarak Tepeköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada 'helallik' alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Uysal'ın cenazesi daha sonra Tepeköy Mahallesi Merkez Camii'ne götürüldü. İkindi vakti düzenlenen törene Uysal'ın oğlu Mehmet Uysal, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Uysal'ın sevenleri katıldı. Uysal kılınan namazın ardından Tepeköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.