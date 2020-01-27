Gambiya'da cumhurbaşkanına karşı protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gambiya'da cumhurbaşkanına karşı protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Gambiya'da cumhurbaşkanına karşı protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Gambiya'da Cumhurbaşkanı Barrow'a karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gambiya'da cumhurbaşkanına karşı protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Gambiya'da Cumhurbaşkanı Barrow'a karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.


Gambiya'da binlerce kişi, devlet başkanlığı süresini uzatma niyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Adama Barrow'u protesto etmek için sokaklara çıktı. Polis ve protestocular arasında çıkan arbedede 3 kişi hayatını kaybetti. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, gaz solunumu nedeniyle yaralananlar oldu. Serrekunda hastanesi yönetimi, protestolarda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Batı Afrika ülkesi Gambiya'da eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh 22 yıllık iktidarını 2016'da muhalefet lideri Adama Barrow'a kaybetmişti. Barrow göreve geldiği 2016'da halka sadece 3 yıl görevde kalma sözü vermiş ancak 2019'da başkanlık süresini 2 yıl daha uzatma niyetini açıklamıştı.


Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barrow'la görüşmek için Gambiya'ya hareket edecek. - BANJUL

Cumhurbaşkanı, Adama Barrow, Gambiya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:06 Kaynak: İHA
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