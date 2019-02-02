Gambiyalı Kabba, Otobüste Unuttuğu Parasına Kavuştu

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Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor

Gaziantep'te Meydana Gelen Feci Kazada Araçlardan Biri İkiye Bölündü! Ölü ve Yaralılar Var