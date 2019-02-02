Son Dakika Haberleri: Gambiyalı Kabba, Otobüste Unuttuğu Parasına Kavuştu

Gambiyalı Kabba, Otobüste Unuttuğu Parasına Kavuştu

1 saat önce

Sivas'ta halk otobüsünde 12 bin lirasını unutan Gambiyalı Edrisa Kabba'ya parası teslim edildi.

Sivas'ta halk otobüsünde 12 bin lirasını unutan Gambiyalı Edrisa Kabba'ya parası teslim edildi.

Yaklaşık 3 yıl önce Gambiya'dan Türkiye'ye gelen ve farklı illerde cüzdan ve saat satarak geçimini sağlayan Kabba (25), bir süre önce Sivas'a geldi.

Sivas Şehirlerarası Terminali'nde cüzdan ve çanta satan Kabba, arkadaşı ve beraberindeki eşyalarla dün halk otobüsüne bindi. Bir süre otobüs şoförüyle konuşan Kabba, bu sırada sırt çantasını halk otobüsünün ön koltuğuna bıraktı.

Daha sonra arkaya doğru geçen Kabba, arkadaşıyla otobüsten indi. Kabba, bir süre sonra içerisinde 12 bin lira bulunan sırt çantasını unuttuğunu fark ederek, Üçlerbey Şehit Ali Yüce Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu.

Halk otobüsü şoförü ile irtibata geçen polis, 12 bin liranın bulunduğu sırt çantasını şoförden teslim alarak Kabba'ya teslim etti.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Kabba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otogarda saat ve cüzdan satıyorum. Halk otobüsünden inerken çantamı orada unutmuşum. Farkına vardığımda karakola müracaat ettim. Bulup teslim ettiler. Parayı 3 yıldır biriktiriyordum, elhamdülillah polisler buldu, teşekkür ediyorum." dedi.

Kabba, bundan sonra parayı yanında taşımayacağını ve bankaya yatıracağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:24 Kaynak: AA

Gambiya, Sivas, 3. Sayfa
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