Gana'da maymun çiçeği virüsünden bugüne kadar 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gana'da maymun çiçeği virüsünden bugüne kadar 4 kişi hayatını kaybetti

20.09.2022 16:05
Gana'da maymun çiçeği virüsünden bugüne kadar 4 kişi hayatını kaybetti

Gana'da, bugüne kadar maymun çiçeği virüsünden 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gana'da, bugüne kadar maymun çiçeği virüsünden 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Hekimi Dr. Henry Nagai, ülkenin 38 bölgesinde 535 şüpheli vaka görüldüğünü belirtti.

Ülkede bugüne kadar 4 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini kaydeden Nagai, vaka sayısının 84'e yükseldiğini ifade etti.

Nagai, ülkede virüsün yayılmaya devam ettiğini işaret ederek, halka "salgına karşı daha dikkatli olunması" çağrısında bulundu.

Gana'da ilk olarak, Upper East Vilayeti Sağlık Direktörü Dr. Emmanuel Kofi Dzotsi, 1 Ağustos'ta, maymun çiçeği virüsü taşıyan bir hastanın 26 Temmuz'da hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da maymun çiçeği virüsünden bugüne kadar 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gana'da maymun çiçeği virüsünden bugüne kadar 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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