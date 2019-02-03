Gana'da "Dünya Başörtüsü Günü" Etkinliği
44 dakika önce
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da "Dünya Başörtüsü Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Batı Afrika
ülkelerinden Gana
'nın başkenti Akra'da "Dünya Başörtüsü Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Başkentteki yürüyüşün ardından konuşan Iman Kadın Ağı (IWN) Başkanı Rajaa İbrahim, dünyanın birçok yerinde başörtülü kadınların tacize uğradıklarını belirtti.
Gana'da başörtülü kız öğrencilerin bazı okullara girmelerinin yasaklandığını ifade eden İbrahim, "Başörtü takan kadın ezik değil, sadece Kuran-ı Kerim'in emirlerini yerine getiriyor. Geçen ay Gana'da başörtü takan bir kadın tacize uğramıştı. Ülkede genel olarak başörtülü kadınlar, iş yapamayacaklar olarak görüyor. Bugün düzenlenen yürüyüşle kadınların öyle olmadıklarını göstermek istiyoruz." diye konuştu.
İbrahim, başörtülü kadınların kendileriyle gurur duymaları gerektiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:06 Kaynak: AA
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