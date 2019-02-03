Gana'da "Dünya Başörtüsü Günü" Etkinliği

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadın Girişimci, Denizi Olmayan Manisa'da Tekne Üretiyor

Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi