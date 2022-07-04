Awal, eğitim sektöründe iyileştirmeler için hükümete 30 Haziran'a kadar süre tanındığını belirterek, "Zaman doldu, hükümet hiçbir şey yapmadı. Artık zorluklara tahammül edemiyoruz." dedi.

Greve giden öğretmenlerden Abdulrahman Awal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümete yapılan tüm uygun çağrıların sağır kulaklara düştüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gana'da öğretmenler greve gitti - Son Dakika

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