Ganalı lider, Afrika'ya "köleleştirme tazminatı" ödenmesini istedi - Son Dakika
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Ganalı lider, Afrika'ya "köleleştirme tazminatı" ödenmesini istedi

02.08.2022 14:02
Ganalı lider, Afrika'ya "köleleştirme tazminatı" ödenmesini istedi

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Batılı ülkelerin, Afrika kıtasından köle olarak taşıdığı milyonlarca kişi için tazminat ödemesini istedi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Batılı ülkelerin, Afrika kıtasından köle olarak taşıdığı milyonlarca kişi için tazminat ödemesini istedi.

Addo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 milyon kızı ve oğlu köle olarak satılmış "Afrika için artık tazminat alma vaktinin" geldiğini belirtti.

Dünyada daha önce köleleştirilen ve zulme uğrayan grupları ve aldıkları tazminatları tek tek sıralayan Addo, Afrikalıların köleleştirilmesine karşın hiçbir tazminat alamadığını ifade etti.

Addo, köleliğin kaldırılması sırasında ABD ve İngiltere'de köle sahiplerine dahi para ödendiğini ancak kölelerin hiçbir şey alamadığını vurguladı.

Köle ticaretinin Afrika ekonomisine, kültürüne ve Afrikalıların psikolojik durumuna olumsuz etkilerine vurgu yapan Addo, "Şimdi, Afrika'ya ödenecek tazminat tartışmalarını yeniden canlandırma ve şiddetlendirme zamanı. Şüphesiz, bunun vakti çoktan geldi geçti bile." diye konuştu.

Addo ayrıca "Tüm Afrika kıtası, köle ticaretine karışan Avrupa uluslarından resmi bir özrü hak ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

Twitter, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ganalı lider, Afrika'ya 'köleleştirme tazminatı' ödenmesini istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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