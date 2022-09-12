Gana'da 8 Çinli kaçak madenci yakalandı - Son Dakika
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Gana'da 8 Çinli kaçak madenci yakalandı

12.09.2022 00:40
Gana'da 8 Çinli kaçak madenci yakalandı

Gana'nın Western bölgesinde, yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonda, 8 Çinli gözaltına alındı.

Gana'nın Western bölgesinde, yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonda, 8 Çinli gözaltına alındı.

Ellembelle Belediye Başkanı Kwasi Bonzo, yaptığı açıklamada, Western bölgesine bağlı Ellembelle'de yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bonzo, operasyonda 8 Çinli kaçak madencinin yakalandığını ifade etti.

Operasyonda kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu kaydeden Bonzo, ülkedeki madencilik yasağına rağmen kaçak madenciliğin devam etmesini endişe verici olduğunu söyledi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında Western bölgesine 200 asker göndermişti.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 4 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kurulmuştu.

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Kaynak: AA

Madencilik, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da 8 Çinli kaçak madenci yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gana'da 8 Çinli kaçak madenci yakalandı - Son Dakika
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