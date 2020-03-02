Gani ile Trump, telefonda "barış süreci"ni görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gani ile Trump, telefonda 'barış süreci'ni görüştü - Son Dakika

Gani ile Trump, telefonda "barış süreci"ni görüştü

6 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Gani ile Trump, telefonda

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Trump görüşmede, 29 Şubat'ta Katar'da imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek Afganistan hükümetini tebrik etti.

Trump, barış konusunda bundan sonraki sürecin uygulanması konusunda Afgan hükümetine güvendiğini belirtti.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadelerine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesine yer verilmişti.

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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