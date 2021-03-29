Gara şehitlerinden Astsubay Semih Özbey'in adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Irak'ın Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak, şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in adı kütüphanede yaşatılacak.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi tarafından İnönü Üniversitesi Hayriye Başdemir Ortaokulu'nda oluşturulan ay-yıldızlı kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Yüzlerce kitaptan oluşan kütüphaneye, Malatyalı şehit Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ismi verildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çok güzel bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, belediye olarak bu projeye paydaş olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kütüphaneye şehidin adının verilmesinin de çok önemli olduğunu aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Bu çalışmamızın temel hedefi, şehitlerimize olan vefa ve saygı duygusunu kütüphaneler aracılığıyla yaşatmak ve isimlerini unutturmamaktır. Şehidimizin adının yaşatılacağı bu kütüphane, gelecek nesillerimize kılavuz olacak. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' söylemini kendimize şiar edinmiş bir millet olarak, şehitlerimize sahip çıkışımızın ve o ulvi makama gösterdiğimiz hassasiyetin, güzelliğini şu anda yaşıyoruz."

Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran ise kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kütüphanenin çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.