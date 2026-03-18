Garanti BBVA Emeklilik\'ten Mart ayına özel Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası kampanyası

Garanti BBVA Emeklilik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınların hem sağlıklarını hem de finansal geleceklerini güvence altına almalarını teşvik eden özel bir kampanya başlattı. 4–31 Mart tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA Emeklilik Mobil veya web sitesi üzerinden Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası başlatan kadın müşteriler, çekilişli kampanyaya dahil olurken aynı zamanda sigortanın sunduğu ek avantajlardan ücretsiz yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında 1 kişiye Dyson Spot+Scrub™ Ai, 2 kişiye Dyson Airwrap Co-anda 2x ve 3 kişiye Dyson Airstrait™ hediye edilecek. Bununla birlikte poliçe başlatan kadın müşterilere, özel anlaşmalı sağlık kurumlarında yılda bir kez ücretsiz meme ultrasonu veya mamografi, mamografi sonucu doktor değerlendirmesi ve diş bakım paketi sunulacak.

"Kadın güvende olduğunda, ailesi de toplum da daha güçlü oluyor"

Garanti BBVA Emeklillik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Garanti BBVA Emeklilik'te kadınların sağlığı önceliklerimizden biri. Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası ürünümüz ile kadınların hayatta karşılaşabileceği risklere karşı finansal güvence sağlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ise kadın sağlığının bizim için ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha altını çizmek istedik. Bu anlamlı dönemi kadınlar için özel bir kampanyayla farkındalık yaratmak için oldukça değerli görüyoruz. Kadınların özellikle tedavi süreçleri uzun ve maliyeti yüksek olabilen hastalıklara karşı kendilerini güvende hissetmeleri bizim için çok önemli. Bu nedenle ürünümüzü, kadınların ihtiyaçlarını odağımıza alarak tasarladık; finansal teminatın yanı sıra erken teşhisi destekleyen meme ultrasonu veya mamografi ve doktor değerlendirmesi gibi somut faydalarla güçlendirdik. Kadın güvende olduğunda, ailesi de toplum da daha güçlü oluyor. Biz de bu anlayışla kadınların hayatının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Garanti BBVA Emeklilik'in kadınlara özel olarak geliştirdiği Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası; jinekolojik kanser türleri, meme kanseri ve tiroit kanseri başta olmak üzere, kaza ve hastalık sonucu oluşabilecek maluliyet ile yaşam kaybı risklerine karşı 250 bin TL'ye kadar teminatı ile güçlü bir finansal güvence sağlıyor. Uzun ve masraflı tedavi süreçlerinde ekonomik destek sunmayı amaçlayan ürün, kadınların hem kendilerini hem de sevdiklerini güvence altına almalarına katkı sağlıyor.

Bu sigorta, ayda sadece 122 TL'den başlayan ödemelerle dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay şekilde yaptırılabiliyor. Ayrıca sigorta kapsamında sunulan ücretsiz sağlık kontrolleri, kadınlarda farkındalık ve erken teşhisin desteklenmesine katkı sunuyor. Sigortadan faydalanan müşteriler ortalama %27 oranında vergi avantajından da yararlanabiliyor.

Ürün ve kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.garantibbvaemeklilik.com.tr üzerinden ulaşılabilecek.