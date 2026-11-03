Garanti BBVA, GBM Awards 2026’dan üç ödülle döndü - Son Dakika
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Garanti BBVA, GBM Awards 2026’dan üç ödülle döndü

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Garanti BBVA, GBM Awards 2026’dan üç ödülle döndü
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Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman ve proje finansmanı alanlarındaki çalışmalarıyla GBM Awards (Global Banking & Markets) tarafından üç ödüle layık görüldü. Banka, “Yılın Sürdürülebilir Kredi Kuruluşu”, “Yılın Altyapı ve Proje Finansmanı Kuruluşu” ve “Yılın Sürdürülebilir Kredi İşlemi” ödüllerinin sahibi oldu.

Garanti BBVA, finans sektörünün uluslararası ödüllerinden GBM Awards 2026 kapsamında Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye bölgesinde üç ödül kazandı. Banka, sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarıyla “Yılın Sürdürülebilir Kredi Kuruluşu” ve “Yılın Sürdürülebilir Kredi İşlemi”, altyapı ve proje finansmanındaki faaliyetleriyle “Yılın Altyapı ve Proje Finansmanı Kuruluşu” ödüllerine layık görüldü.

Sürdürülebilirliği işlerinin merkezinde konumlandıran Garanti BBVA, sürdürülebilir dönüşümün finansmanında yalnızca kaynak sağlamayı değil, farklı finansman modelleriyle şirketlerin ve projelerin dönüşüm ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Proje finansmanı alanındaki uzmanlığıyla da stratejik altyapı ve enerji yatırımlarının hayata geçirilmesini, uzun vadeli finansman kaynaklarına erişimi ve farklı finans kuruluşlarının ortak yapılarda buluşmasını destekliyor.

“Sürdürülebilirlik ve Proje Finansmanı, uzun vadeli değer yaratma yaklaşımımızın temelinde”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, aldıkları üç ödülü değerlendirerek şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik, Garanti BBVA’da ayrı bir iş alanı olarak değil, işimizin ve müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkinin merkezinde yer alıyor. Finansmanın, sürdürülebilir dönüşümün hayata geçmesinde önemli bir kaldıraç olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor; müşterilerimizin dönüşüm ihtiyaçlarını anlayarak doğru finansman yapılarının oluşturulmasına, risklerin yönetilmesine ve yatırımların hayata geçirilmesine katkı sağlıyoruz.

Proje finansmanı alanındaki uzmanlığımızla, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinden altyapı ve teknoloji yatırımlarına kadar geniş bir alanda, projelerin finansal açıdan uygulanabilir yapılarla hayata geçirilmesini, risklerin doğru paylaşılmasını ve uzun vadeli finansman kaynaklarının harekete geçirilmesini destekliyoruz. GBM Awards kapsamında aldığımız üç ödülün, bu yaklaşımımızın ve sürdürülebilir finansman ile proje finansman alanındaki uzmanlığımızın uluslararası ölçekte takdir edilmesi açısından önemli. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandıracak yatırımları ve iş birliklerini desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Altyapı ve proje finansmanında uluslararası ölçekte güçlü performans

Garanti BBVA, Türkiye’nin stratejik altyapı yatırımlarında üstlendiği aktif roller ve geliştirdiği yenilikçi finansman çözümleriyle “Yılın Altyapı ve Proje Finansmanı Kuruluşu” ödülünü kazandı. Banka, 127 kilometrelik Kınalı–Malkara Otoyolu Projesi’nin 1,23 milyar EUR finansmanında ortak ve proje kreditörler arası temsilciliğini, çeşitli ihracat kredi kuruluşu (ECA) dilimlerinde kredi temsilciliğini ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü üstlendi. Garanti BBVA’nın görev aldığı bu işlemde, uluslararası ve Türk ticari bankaları, ihracat kredi kuruluşları ve İslami finansman sağlayıcıları ortak koşullar altında bir araya gelirken, ihtiyaç duyulan tutarın yaklaşık iki katı finansman taahhüdü sağlandı. Kınalı–Malkara finansmanı ile Malkara–Çanakkale Otoyolu’nun 3,4 milyar EUR’luk yeniden finansmanı, “Global Banking & Markets Deal of the Year” ödülüne layık görüldü.

Garanti BBVA ayrıca, 1,7 milyar EUR tutarındaki 14 yıl vadeli Antalya–Alanya Otoyolu finansmanında yetkilendirilmiş lider düzenleyici banka ve sürdürülebilirlik koordinatörü olarak görev üstlendi. Bu işlem “Infrastructure Finance Deal of the Year” ödülüne layık görüldü. Banka, 14 yerli ve uluslararası finans kuruluşunu buluşturan bu yatırımın yanı sıra Kalamış Marina’nın işletme haklarının devri ve yeniden geliştirilmesine yönelik 160 milyon USD’lik finansmanda ve İzmir Optimum AVM’nin 100 milyon EUR’luk refinansmanında rol aldı. Böylece proje finansmanı uzmanlığını ulaştırma, enerji, denizcilik ve ticari gayrimenkul sektörlerinde ortaya koydu.

Garanti BBVA’nın yer aldığı enerji altyapısı finansman işlemine uluslararası ödül

Garanti BBVA’nın da yer aldığı bankalar konsorsiyumu tarafından Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye sağlanan 9,9 milyar TL tutarındaki finansman, GBM Awards 2026 kapsamında “Local-Currency Loan Deal of the Year” ödülüne layık görüldü.

Garanti BBVA'nın da aralarında bulunduğu beş bankalı konsorsiyum tarafından sağlanan 7,5 yıl vadeli finansman, Uludağ Elektrik Dağıtım’ın 2026–2027 dönemi zorunlu altyapı yatırımlarını destekliyor. Finansman, Güney Marmara’da 4 milyonu aşkın aboneye hizmet veren elektrik dağıtım şebekesinin modernizasyonunu, kapasite artışını ve arz güvenliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Temiz ve adil dönüşümü destekleyen finansman

Garanti BBVA’nın ödüle layık görülen işlemlerinden biri olan USD 225,25 milyon ve EUR 65,5 milyon tutarındaki çok dilimli Temiz ve Adil Dönüşüm Temalı Sendikasyon Kredisi, “Yılın Sürdürülebilir Kredi İşlemi” ödülünü aldı. Haziran 2026’da gerçekleştirilen işlemde 15 ülkeden 32 banka yer aldı.

İşlem, sürdürülebilir dönüşümün finansmanında uluslararası bankacılık ağının ve farklı finansman kaynaklarının bir araya getirilmesinin önemini ortaya koyuyor. Garanti BBVA, finansmanın düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımlara yönlendirmesinin yanı sıra istihdamın, sosyal kapsayıcılığın, yetkinlik gelişiminin ve ekonomik fırsatlara erişimin güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek yatırımları destekliyor.

COP31 ile Türkiye’nin dönüşüm potansiyelini küresel iş birlikleriyle buluşturuyor

Garanti BBVA ve BBVA’nın COP31 Küresel Bankacılık Partnerleri olarak üstlendiği rol, bankanın sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturuyor. COP31’in Türkiye’de düzenlenmesini, ülkenin sürdürülebilir dönüşüm potansiyelinin uluslararası sermaye, teknoloji, uzmanlık ve iş birlikleriyle buluşması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiren Garanti BBVA, yerel bilgi birikimini BBVA Grubu’nun küresel ağı ve uluslararası deneyimiyle bir araya getiriyor.

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