Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA güz konserleri, ekim ayında da devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Garanti BBVA güz konserleri, ekim ayında da devam ediyor

30 dakika önce

Garanti BBVA güz konserleri ekim ayında caz dünyasının önemli isimlerini ağırlanacak.

Garanti BBVA güz konserleri, ekim ayında da devam ediyor, System.String[]

Garanti BBVA güz konserleri ekim ayında caz dünyasının önemli isimlerini ağırlanacak.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA güz konserleri kapsamında ekim ayının ilk konuğu, gitarist ve söz yazarı Louisa Roach önderliğindeki Liverpool çıkışlı She Drew The Gun olacak. Grup 4 Ekim'de Babylon'da sahne alacak.

Multi-enstrüman uzmanı 10 yıldan fazla bir süredir cazın elitleriyle sahne alan, altı kez Grammy ödülüne layık görülen bariton saksofonun yıldızı Gary Smulyan'a, caz saksafonuyla John Coltrane'den etkilenmiş, ancak biraz daha yumuşak bir tonda olan tenor saksofoncu Ralph Moore eşlik edecek. İkili 7-8 Ekim tarihlerinde Nardis Jazz Club'ta müzikseverlerle bir araya gelecek.

Bloodgroup ile müzik hayatına başlayıp Olafur Arnalds ile yan yana gelen ve Kiasmos ile devam eden minimal tekno yolculuğunu, ilk solo albümü Vin ile taçlandıran Janus Rasmussen 26 Ekim'de Salon İKSV'nin konuğu olacak.

Liverpool, Babylon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ duyurdu: İstanbul Eyüpsultan'da 16 saatlik su kesintisi
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu Günlük burç yorumları 2 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) 6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 11:49:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA güz konserleri, ekim ayında da devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]