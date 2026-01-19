Garanti BBVA Portföy Yatırım Fonları 1 Trilyon TL\'yi Aştı

GARANTİ BBVA Portföy, yönettiği yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 15 Ocak tarihli TEFAS verilerine göre 1 trilyon TL'yi aştığını duyurdu.

Garanti BBVA Portföy tarafından yapılan açıklamada, "15 Ocak tarihli TEFAS verilerine göre, Garanti BBVA Portföy'ün yönettiği yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 1 trilyon TL büyüklük eşiğini aşarak önemli bir seviyeye ulaştı" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Farklı risk ve getiri profillerine sahip yatırım fonlarıyla, bireysel ve kurumsal yatırımcılara profesyonel portföy yönetimi hizmetleri sunan Garanti BBVA Portföy, bu büyüklüğe; yatırımcı güveni, güçlü ölçek ve aktif ve disiplinli portföy yönetimi anlayışıyla ulaştı. Şirket, farklılaşabilen piyasa koşullarına adapte olabilen uzmanlık yaklaşımıyla, yatırımcıların uzun vadeli finansal hedeflerine giden yolda onlara eşlik etmeyi sürdürüyor."

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Garanti BBVA Portföy'ün yatırım fonlarında 1 trilyon TL'yi aşan büyüklüğe ulaşmasını, yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin ve uzun vadeli değer yaratma odağımızın somut bir göstergesi ve sonucu olarak görüyoruz. Aktif ve disiplinli portföy yönetimi anlayışıyla, farklı piyasa koşullarında yatırımcılarımızın birikimlerini uzmanlıkla yöneten bir yapı inşa ettik. Güçlü sermaye yapımız, insan kaynağımız ve kurumsal yönetimimizle, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı ve yatırımcılarımız için özel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yatırım fonları aracılığıyla yatırımcıların birikimlerini farklı varlık sınıflarında değerlendirmelerine imkan tanıyan Garanti BBVA Portföy, ulaştığı bu ölçekle hem yatırımcılar hem de sermaye piyasaları açısından güçlü bir referans noktası oluşturmayı hedefliyor. Şirket, güven, istikrar ve profesyonellik temelinde şekillenen portföy yönetimi anlayışıyla yatırımcıları için uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor.