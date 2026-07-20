Garanti BBVA’ya Euromoney’den 6 ödül - Son Dakika
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Garanti BBVA’ya Euromoney’den 6 ödül

Garanti BBVA’ya Euromoney’den 6 ödül
20.07.2026 11:53
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Garanti BBVA, Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2026’da; Orta ve Doğu Avrupa’da “Tüketici Kredilerinde En İyi Banka” ve “Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka”, Türkiye’de ise “En İyi Bireysel Banka”, “Tüketici Kredilerinde En İyi Banka”, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka” ve “Kurumsal Sosyal Sorumlulukta En İyi Banka” ödüllerine layık görüldü.

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Euromoney’nin Mükemmellik Ödülleri 2026 (Awards for Excellence) programında 6 ayrı ödülün sahibi oldu. Bankanın hem Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesinde hem de Türkiye’de kazandığı ödüller; bireysel bankacılık, tüketici finansmanı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki güçlü performansını ortaya koydu.

Bankacılık ve finans dünyasının en prestijli ödül programları arasında gösterilen Euromoney Mükemmellik Ödülleri, 30 yılı aşkın süredir performans, inovasyon ve müşteri etkisi alanlarında küresel ölçekte öne çıkan finansal kurumları değerlendiriyor. Karşılaştırılabilir metrikler, yapılandırılmış başvurular ve şeffaf araştırma süreciyle yürütülen programda, bankalar faaliyet gösterdikleri pazarlardaki ve bölgelerdeki rakipleriyle birlikte ele alınıyor.

Mahmut Akten: Finans sektöründe değer yaratmaya, Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ödüllere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2026 kapsamında 6 ayrı ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Müşterimizi dinleyen, ihtiyaçlarını doğru analiz eden ve ona finansal yaşamının her anında en uygun çözümle eşlik eden bir bankacılık anlayışıyla çalışıyoruz. Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası seçilmemiz ve Tüketici Kredilerinde En İyi Banka olarak hem Türkiye’de hem Orta ve Doğu Avrupa’da ödüllendirilmemiz de bu hizmet modelimizin başarısını teyit ediyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ile kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında aldığımız ödüller ise uzun vadede değer üretme hedeflerimizi yansıtması bakımından bizim için özel bir önem taşıyor. Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız, dijitalleşme yatırımlarımız, sürdürülebilirlik odağımız ve toplumsal fayda yaratan çalışmalarımızla finans sektöründe değer yaratmaya, Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu ödüllerde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyorum.”

“Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası” Garanti BBVA

Euromoney tarafından Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası seçilen Garanti BBVA’nın tüketici kredileri alanında hem Türkiye’de hem de Orta ve Doğu Avrupa’da ödüllendirilmesi, bankanın müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet modeli ve finansmana erişimi destekleyen yaklaşımının uluslararası ölçekte takdir gördüğünü gösterdi.

Garanti BBVA, radikal müşteri perspektifi yaklaşımıyla, bankacılığı yalnızca ürün ve hizmet sunmanın ötesinde; müşteriyi dinleyen, anlayan ve her temas noktasında doğru çözümü sunan bütüncül bir deneyim alanı olarak ele alıyor. Müşterilerinin yaşamlarının farklı evrelerinde değişen ihtiyaçlarını anlayarak finansal yolculuklarının her adımında yanlarında olmayı hedefleyen Garanti BBVA, 30 milyon müşterisinin her biri için hiper-kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma hedefiyle çalışıyor. Banka, veri ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak gerçek zamanlı ve müşterinin bağlamına uygun tekliflerle finansal ihtiyaçlara proaktif çözümler geliştiriyor. Kredi, mevduat ve kart önerilerinden dijital asistanı Ugi'nin proaktif yönlendirmelerine kadar pek çok alanda müşterilerinin finansal yaşamına eşlik eden Garanti BBVA, müşterilerini her temas noktasında dinleyerek deneyimi sürekli geliştiriyor ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunuyor.

Sürdürülebilirlikte uzun vadeli değer yaratma odağı

Garanti BBVA’nın çeşitlilik ve kapsayıcılık ile kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında aldığı ödüller ise bankanın sürdürülebilirlikteki öncü konumunu bir kez daha teyit etti. Sürdürülebilirliği uzun yıllardır grup stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alan Garanti BBVA, bu yaklaşımı yalnızca bir sorumluluk değil, uzun vadede değer üretmenin yolu olarak görüyor. Banka; çevresel etkiden toplumsal faydaya, kapsayıcı büyümeden fırsat eşitliğine uzanan geniş bir alanda sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyor.

Garanti Bankası, Türkiye, Banka, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA’ya Euromoney’den 6 ödül - Son Dakika

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