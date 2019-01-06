Garry Rodrigues'den Galatasaray'a Veda
22 dakika önce
"Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak""Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum"İSTANBUL - Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer...
" Galatasaray
'dan ve Türkiye
'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak"
"Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum"
İSTANBUL - Suudi Arabistan
'ın Al İttihad takımına transfer olan Garry Rodrigues
, Galatasaray'a veda etti.
10 milyon 250 bin Dolar'lık bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sarı kırmızılı camiaya teşekkür etti.
Garry Rodrigues, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutmayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:09 Kaynak: DHA
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