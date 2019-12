Gary Neville stüdyoda sinirlendi! Irkçılık...

Spor Arena Dış Haberler | Chelsea forması giyen Antonio Rüdiger, Tottenham deplasmanında ırkçı saldırıya maruz kaldı. Maçın 61. dakikasında Chelsea kaptanı Azpilicueta hakem Anthony Taylor'a uyarıda bulundu.



Bu dakikalarda karşılaşma durduruldu ve hakem Anthony Taylor bunun üzerine stadyumda anons yaptırdı.



Tottenham Kulübü maçın ardından yaptığı açıklamada ilgili taraftarların tespit edilerek stadyumdan men edileceklerini duyurdu.



Manchester United'ın efsane oyuncusu Gary Neville Sky Sports'ta maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Neville, Birleşik Krallık'taki iki büyük siyasi parti olan Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi'ni eleştirdi ve ırkçılığı körüklediklerini söyledi.



Efsane isim olay hakkında şu şekilde konuştu: "Premier Lig'de ırkçılık problemi var. Premier Lig bu konuda federasyonun arkasına saklanmamalı. Disiplin mevzularını federasyona bırakıyorlar. Kendileri bir önlem almalılar. Daha önce de söyledim, birkaç gün önce seçim oldu. Bu ülkedeki iki büyük parti ve bu partilerin liderleri ırkçılığın önünü açmakla ve ırkçılığa müsamaha göstermekle suçlanıyorlar. Eğer ırkçılık ülkedeki en büyük makamlarda bile kabul görüyorsa küçük bir problemden söz etmiyoruz demektir."



Ayrıca Neville, oyuncuların ırkçı hakaretlere uğradıklarında sahayı terk etmeleri durumunda onları destekleyeceğini açıkladı. Neville'ın bu sözleri sonrası stüdyoda küçük bir tartışma yaşandı. Sky Sports suncusu Jones, "Bunların Sky Sports'un değil Gary Neville'in görüşleri olduğunu söylemek zorundayım. Bu benim görevim" açıklamasını yaptı.



Buna sinirlenen Neville, 'Onlarla aynı fikirde değil misin David?' diye sordu. Soruya karşılık sunucu David Jones, 'Dengeli bir tartışma yapmaya çalışıyorum' ifadelerini kullandı. Eski futbolcu ise kimseyi ırkçılıkla suçlamadığını belirtti.



Stüdyoda bulunan bir eski futbolcu Ashley Cole ise 15 yıl boyunca ırkçılıkla istismar ediliğini ve sahadan çıkmadığını ve bu yüzden yorum yapmasının doğru olmadığını dile getirdi. Mirror internet sitesinde geçen haberde Neville sözlerine 'Premier Lig ayağa kalkmalı. Bu konuda FA'nın arkasına saklanıyorlar' diyerek tamamladı.



Profesyonel Futbolcular Birliği de konuyla ilgili bir bildiri yayımladı ve devleti harekete geçmeye davet etti. Antonio Rüdiger maçın ardından yaptığı açıklamada sorumluların cezalandırılmasını istedi.



Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Rüdiger şunları söyledi:



"Bir futbol maçında bir kez daha ırkçılık görmek üzücü ama bunu kamuoyu önünde tartışmak önemli. Eğer bunu yapmazsak mevzu unutulup gidecek (her zamanki gibi). Tottenham'ı bir kulüp olarak sorumlu tutmuyorum çünkü biliyorum ki sadece birkaç gerizekalı bundan sorumlu. Sosyal medyada birçok Tottenham taraftarından da destek mesajı aldım bu nedenle teşekkürler. Umarım bunu yapanlar kısa zamanda bulunup cezalandırılırlar. Böylesine modern bir stadyumda, bunca kameranın içinde bu insanları bulup cezalandırmak zor olmamalı. Irkçılığın 2019 yılında hala var olması büyük utanç. Bu saçmalık ne zaman sona erecek?"







It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4)



— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) December 22, 2019