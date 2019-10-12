Son Dakika Haberleri: Gasp edilen malların paylaşımında tartışma yaşayan şahıslar polislerin gözü önünde böyle çatıştı
Son Dakika 3. Sayfa Gasp edilen malların paylaşımında tartışma yaşayan şahıslar polislerin gözü önünde böyle çatıştı

Gasp edilen malların paylaşımında tartışma yaşayan şahıslar polislerin gözü önünde böyle çatıştı

26 dakika önce

Gasp edilen malların paylaşımında tartışma yaşayan şahıslar polislerin gözü önünde böyle çatıştı Polis olaya karışan 4 kişiyi silahları ile birlikte yakaladı, yaralı 2 kişinin tedavisi devam ediyorVAN - Van'da gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca birbirini vuran şahıslar, polis...

Gasp edilen malların paylaşımında tartışma yaşayan şahıslar polislerin gözü önünde böyle çatıştı

Polis olaya karışan 4 kişiyi silahları ile birlikte yakaladı, yaralı 2 kişinin tedavisi devam ediyor

VAN - Van'da gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca birbirini vuran şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı otomobil içerisinde M.N.T., B.A., C.Y., yaya A.B., S.Ö. isimli şahıslar arasında meydana gelen "Ateşli Silahla Yaralama" olayında araçta bulunan C.Y. ve yaya S.Ö. isimli şahıslar yaralandı. Bu olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda; M.N.T., B.A., A.B. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst, araç ve olay yerinde yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek, 11 adet kovan, 1 adet çekirdek ele geçirildi. Şüpheliler gerçekleştirdikleri bir gasp olayında edilen malzemelerin paylaşımından dolayı aralarında anlaşmazlık bulunduğunu beyan etmişlerdir. Gözaltına alınan M.N.T., B.A., A.B. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca E.Ş. ve A.B. Adli Kontrol Şartıyla Serbest kalırken, M.N.T., B.A. ise tutuklandı. Ateşli silahla yaralanan C.Y. ve S.Ö. isimli şahısların tedavileri devam ediyor" denildi.

Gasp edilen malların paylaşımında tartışma yaşayan şahıslar polislerin gözü önünde böyle çatıştı

Van Emniyet Müdürlüğü, Polis, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı
Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak Dha yurt bülteni - 1 1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:05:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gasp edilen malların paylaşımında tartışma yaşayan şahıslar polislerin gözü önünde böyle çatıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]