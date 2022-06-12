Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu - Son Dakika
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Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu

12.06.2022 11:19

Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu Konya'da gasp ettikleri araçla gittikleri husumetlisini tabancayla vurup öldüren 2 şüpheli, gasp ettikleri aracı terk edip kayıplara karıştı.

Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu

KONYA - Konya'da gasp ettikleri araçla gittikleri husumetlisini tabancayla vurup öldüren 2 şüpheli, gasp ettikleri aracı terk edip kayıplara karıştı.

Olay, 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nakipoğlu Mahallesi Cihangir Caddesi üzerinde A.S., idaresindeki 42 AIG 724 plakalı aracı Medet M. ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte silah zoruyla durdurup gasp etti. Sürücü A.S.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, sürücünün eşkal ve aracın gidiş istikametinde şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı. Aracı gasp eden şüphelilerin Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak üzerinde Halis Tatlı'yı göğüs ve bacağından tabanca ile vurduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Halis Tatlı yakınları tarafından Konya Numune Hastanesine götürüldü. Halis Tatlı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gasp edilen araç terk edilmiş olarak bulundu

Olay sonrası çevrede geniş çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler tarafından gasp edilen aracı Akifpaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde terk edilmiş halde buldu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu
Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu
Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu
Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu
Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu
Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu
Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu
Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu - Son Dakika

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