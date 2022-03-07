Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı - Son Dakika
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Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı

07.03.2022 16:02
Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde gassal olarak görev yapan Recep Sayar, morgda cenaze ile 'görevimizin başındayız' şeklinde sosyal medyadan paylaşım yaptı. Gassalın yaptığı fotoğraf paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden olurken olayla ilgili idari inceleme başlatıldı.

Skandal olay, Şuhut Devlet Hastanesi'ne meydana geldi. Hastanenin morgunda dışardan görevlendirme ile gassal olarak görev yapan Recep Sayar, geçtiğimiz hafta 'yorgun hissediyor' emojisi ile sedyede üstü örtülen bir cenazesinin üstüne ellerini koyarak fotoğraf çektirdi.

Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip 'görevimizin başındayız' dedi! Tepki yağdı

Sayar, ardından bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabı üzerinden "An itibari ile Şuhut Devlet Hastanesi'nde gassal görevinde, görevimizin başında olduğumuz doğrudur. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, dualarda buluşmak dileğiyle" ifadeleriyle paylaştı.

Sayar'ın fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından bilgisine başvurulan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Deniz Karakaş ise gassalın hastane bünyesinde çalışmadığını İlçe Müftülüğü'nden görevlendirildiğini kaydederek, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını dile getirdi.

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Sosyal medya fenomenleri, Gassal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip 'görevimizin başındayız' dedi! Tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı - Son Dakika
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