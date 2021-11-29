Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede - Son Dakika

İZMİR'de FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerine yapılan operasyonda Manisa'da gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştiren ve herhangi bir örgütsel kaydı bulunmayan kişilere kiralanan evlerde saklanan şüphelileri tespit etti. Örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. 24 Kasım'daki operasyonda Manisa'da S.Y.E., G.A. isimli 2 kadın ile G.Ş., S.A. isimli 2 erkek şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- Manisa