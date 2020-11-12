Gazeteci Ahmet Akay'ın adı İzmit'te yaşatılacak - Son Dakika

Gazeteci Ahmet Akay'ın adı İzmit'te yaşatılacak

12.11.2020 17:31
Gazeteci Ahmet Akay'ın adı İzmit'te yaşatılacak, System.String[]

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden deneyimli spor gazetecisi Ahmet Akay'ın ismini, Orhan Mahallesi Bağçeşme'de bulunan halı saha tesisinde yaşatacak.

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden deneyimli spor gazetecisi Ahmet Akay'ın ismini, Orhan Mahallesi Bağçeşme'de bulunan halı saha tesisinde yaşatacak.

İzmit Belediyesi, Kocaeli'de uzun yıllar spor muhabirliği yapan ve geçtiğimiz Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonrası 64 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Akay'ın ismini Bağçeşme'de bulunan halı saha tesisine verdi. Duayen gazeteci Ahmet Akay'ın ismi İzmit Belediyesi sayesinde Bağçeşme'deki halı saha tesisinde hatırlanmaya devam edecek.

İzmit Belediyesi, Ahmet Akay'ın ismini verdiği halı saha tesisinde merhum gazeteci anısına futbol maçı düzenliyor. Ahmet Akay ile anıları bulunan, aralarında Kocaelispor'da forma giymiş oyuncuların da bulunduğu, spor camiasının tanışmış isimleri yarın akşam Ahmet Akay anısına halı saha tesisinde futbol maçı yapacak. Anlamlı karşılaşmada, merhum Ahmet Akay'ın oğlu Özgen Akay da forma giyecek.

Bağçeşme'deki halı saha tesisine 2011 yılında geçirdikleri trafik kazası ile hayata veda eden Bağçeşmeli gençlerden Murat Çelebi, Mete Özcan ve Muzaffer Akyüz'ün isimlerinin yer aldı tabela da asıldı. İzmit Belediyesi Gazeteci Ahmet Akay'ın yanı sıra Bağçeşmeli 3 gencin ismini de Bağçeşme'deki halı saha tesisinde yaşatacak. - KOCAELİ

Gazeteci Ahmet Akay'ın adı İzmit'te yaşatılacak
Gazeteci Ahmet Akay'ın adı İzmit'te yaşatılacak
Gazeteci Ahmet Akay'ın adı İzmit'te yaşatılacak
Gazeteci Ahmet Akay'ın adı İzmit'te yaşatılacak

İzmit Belediyesi, Ahmet Akay, Kalp Krizi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazeteci Ahmet Akay'ın adı İzmit'te yaşatılacak - Son Dakika


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