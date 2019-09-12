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Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförünün yargılandığı dava

36 dakika önce

Gazeteci-yazar Ahmet Hakan Coşkun'un imzasını taklit ederek dairesini 170 bin lira karşılığında kiraya verip aldığı parayı da menfaati için kullandığı iddia edilen eski şoförünün "Özel belgede sahtecilik" ve "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası...

Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförünün yargılandığı dava, System.String[]

Gazeteci-yazar Ahmet Hakan Coşkun'un imzasını taklit ederek dairesini 170 bin lira karşılığında kiraya verip aldığı parayı da menfaati için kullandığı iddia edilen eski şoförünün "Özel belgede sahtecilik" ve "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sari Demir katıldı. Duruşmaya gelmeyen Ahmet Hakan Coşkun'un avukatı Kadriye Merve Akın Özbek de duruşmada hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık Demir, "Ben müştekinin şoförüydüm, ancak taşınmazları ile ben ilgilenirim. Bana vekalet vermiştir. Bu vekaletname ile taşınmazların kiraya verilmesini ve paraların tahsilatıyla ben ilgilenirim. Ancak kiraya vermeden müştekiyi arar ve onayını alırım. Söz konusu olayda da vekalet uyarınca sözleşmeyi imzaladım. 7 bin 500 liraya anlaştık ve müşteki de bunu kabul etti. Bu kiracıdan önceki kiracıyı da ben bulmuştum, sözleşmeyi de ben imzalamıştım." ifadelerini kullandı.

Kiracının parasının kendi hesabına yattığını ve bu parayı çekerek Ahmet Hakan'a verdiğini ifade eden Demir, "Artık işten ayrılmak istediğimi ve 100 bin lira tazminat istediğimi söylediğimde bunu kabul etmediği gibi böyle bir davayla karşı karşıya kaldım. Kiralayan altındaki imzalar bana aittir." diye konuştu.

"Çok fazla taşınmazı var"

Sanığın beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini kaydeden avukat Kadriye Merve Akın Özbek, "Çünkü müştekinin birçok gayrimenkulu vardır. Sanık söz konusu yeri müştekinin haberi olmaksızın ve müşteki adına imza atmak suretiyle kiraya vermiş, kiraları kendisi almıştır. Müşteki durumu sonradan farketmiştir, çünkü çok fazla taşınmazı vardır. Bu olay ortaya çıkıncada sözleşmesini haklı sebeple feshettik. Davaya katılmak istiyoruz." dedi.

Davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen hazır olmayan Ahmet Hakan Coşkun'un zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Sanığa delillerini bildirmesi için süre verilmesine karar veren mahkeme, kira sözleşmesinde hesabın dökümünün istenmesi için bankaya yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sari Demir'in bir süre müşteki Ahmet Hakan Coşkun'un yanında çalıştığı ve bu nedenle aralarında hizmet ilişkisi kurulduğu anlatıldı.

Coşkun'un, daha önceden şoförlüğünü yapan Demir'e, Trump Towers Residence'da, kendisine ait taşınmazı kiraya vermesini istediği belirtilen iddianamede, müştekinin ayrıca kiracı bulursa evi gösterebilmesi için anahtarını da teslim ettiği ifade edildi.

Sanığın bu taşınmazı kiraya verdiği ancak bu durumu Coşkun'a bildirmediği anlatılan iddianamede, Demir'in özel belge hükmündeki kira sözleşmesini düzenleyip müşteki adına imzaladığı, kiracıdan aldığı 170 bin lirayı da Coşkun'a vermediği kaydedildi.

Sanığın "Özel belgede sahtecilik" suçuna ilaveten müşteki adına tahsil ettiği parayı da ona vermeyerek "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, Sari Demir'in bu iki suçtan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Öte yandan, sanık Sari Demir, Ahmet Hakan'ın 2015 yılında evinin önünde darbedilmesine ilişkin davada, "mağdur-müşteki" sıfatıyla yer almıştı.

Ahmet Hakan Coşkun, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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