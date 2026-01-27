Gazeteci Ahmet Reha Öz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Gazeteci Ahmet Reha Öz Hayatını Kaybetti

Gazeteci Ahmet Reha Öz Hayatını Kaybetti
27.01.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Reha Öz, Didim'de toprağa verildi.

AYDIN'da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Reha Öz (79), Didim ilçesinde toprağa verildi.

Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak'taki Denizli Öğretmenler Sitesi'nde oturan gazeteci Ahmet Reha Öz, önceki gün evinde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Öz için bugün emekli olduktan sonra yerleştiği Didim'de cenaze töreni düzenlendi. Didim Cemevi'ndeki törene Öz'ün ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ahmet Reha Öz, törenin ardından Yalıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öz'ün çocuklarının yurt dışında yaşadığı ve tören için ilçeye geldiği bildirildi.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

İstanbul'da 1948'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü (1973) bitirdikten sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Önce spor servisinde daha sonra istihbarat bölümünde çalıştı. Söz, Güneş, Milliyet gazetelerinde çalıştı. Hürriyet Gazetesi'nde istihbarat şefi ve haber müdürü olarak görev yaptı. 1975'te '1951'den 1974'e Dünya Güreşinde Türkler' adlı yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Spor İnceleme Dalında başarı ödülü, 1978'de aynı yarışmada 'Çırak Denen Ağır İşçiler' yazısıyla inceleme ödülü aldı. 1982'de Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Yılın Gazetecisi Yarışması'nda 'Abdi İpekçi Cinayeti Dosyası' ve 'Hapı Yutanlar' adlı yazılarıyla inceleme-araştırma dalında başarı ödülü kazandı. Kitabın Öyküsü (1979) adlı bir çocuk romanı basıldı. Öz sürekli basın kartı sahibiydi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Reha Öz, Didim, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gazeteci Ahmet Reha Öz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi, helallik istedi Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi
Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi
NTV’nin işten çıkardığı Hüseyin Günay’ın yeni adresi belli oldu NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu
Eyüpspor’un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı
Haberler.com’un mutlu günü Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi Haberler.com'un mutlu günü! Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi

17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 17:49:05. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Ahmet Reha Öz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.