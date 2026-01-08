Gazeteci Arif Çakmak'a Vefa - Son Dakika
08.01.2026 10:51
FHGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Arif Çakmak’a vefa temasıyla düzenleyecek.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC), bu yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programını " Arif Çakmak'a Vefa" temasıyla düzenleyecek.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Gazeteci Arif Çakmak için FHGC tarafından özel bir vefa programı hazırlandı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı bu yıl Arif Çakmak'a vefa temasıyla düzenlenecek. 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek programa; gazeteciler, il yöneticileri, siyasiler ve STK temsilcileri katılacak. FHGC tarafından düzenlenen programda merhum Gazeteci Arif Çakmak'ın hayatı ile basın ve kültür hayatına yaptığı hizmetler anlatılacak. Programın son bölümünde ise Arif Çakmak'a duyduğu sevgiyle bilinen, şehrin yetiştirdiği usta sanatçı Esat Kabaklı sahne alacak.

Bu yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programını, duayen gazeteci Arif Çakmak'a vefa temasıyla düzenleyeceklerini ifade eden FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, "İlimiz basın ve kültür hayatında derin izler bırakan, çok sayıda meslektaşımızın yetişmesinde emeği ve katkısı olan değerli Arif Çakmak'ı meslektaşları olarak bir kez daha hatırlamak ve hizmetlerine karşı şükran duygularımızı ifade etmek istedik. Elazığ'ın görsel ve yazılı basınına verdiği katkının yanı sıra, şehrin kültür, sanat ve siyasetine yön veren, silinmeyecek izler bırakan gazeteci ağabeyimiz Arif Çakmak'ın ani vefatı bizleri derin bir üzüntüye boğmuştu. İlimizdeki birçok basın-yayın kuruluşunda hizmet veren, 12 Mayıs 2025 tarihinde Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni görevindeyken hakkın rahmetine kavuşan Arif Çakmak; mesleki birikimi, duruşu ve kişiliğiyle sadece basın camiasına değil, Elazığ'ın sanatına, kültürüne ve siyasetine de yön veren bir isimdi. Kendisinden hem gazetecilik, hem dostluk, hem dürüstlük hem de insanlık dersi aldığımız Arif Çakmak ağabeyimizi, bu yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir kez daha anmak ve meslektaşları olarak kendisine vefamızı göstermek istedik. Özenle hazırladığımız bu programın hayata geçirilmesinde bizlere katkı sunan ilimiz yöneticilerine, iş insanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyor; tüm meslektaşlarımızı aileleriyle birlikte bu özel programa davet ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
