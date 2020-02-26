Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma - Son Dakika

Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma

13 dakika önce

Bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma, System.String[]

Bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında sunduğu programdaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Ataklı'nın soruşturmaya neden olan yayında, "Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran'da deprem oluyor. Tamam aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için 'biz onun kaç katını harcadık.' Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım? Benim param kardeşim, eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum, vergimi ödüyorum. 40-50 yıldır bu böyle, yaptın mı? Hadi 40 yıldır yapmıyordu. Atatürk Cumhuriyetiydi onlar yapmaz... Sen ne yaptın lan... 17 yıldır oradasın gene su basıyor, gene sel basıyor, gene depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be.." ifadelerini kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Can Ataklı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gazeteci Can Ataklı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi: Hani her şey güzel olacaktı Gülben Ergen koronavirüs salgını nedeniyle mahkemedeki duruşmasına katılmadı Amerikalı kadın avcının Adıyaman'a gelip dağ keçisi avlaması tepki çekti

Son Dakika Haberleri
14:00 Gülben Ergen koronavirüs salgını nedeniyle mahkemedeki duruşmasına katılmadı
13:41 Kendisinden hamile olmayan sevgilisiyle görüntülendi!
13:41 Demet Akalın: 'Ala' için tepkiler çok güzel
13:41 Berdan Mardini: Galatasaray için beste hazırlayacağım
13:41 Alptekin Polat'a kızından büyük sürpriz geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 14:03:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]