Gazeteci Levent Gültekin, TV programı için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı - Son Dakika

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis şüphelileri yakalamak için olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Cevizlik Mahallesi'nde programa katılacağı televizyon kanalına gitmeye çalışan Levent Gültekin'e, kimliği henüz belirlenemeyen bazı kişiler saldırdı.

Gazeteci Levent Gültekin , televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy 'de bir grubun saldırısına uğradı.

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