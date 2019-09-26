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Gazeteci Levent Uysal'ı vuranlar yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de yayın yapan ve kısa süre önce kapanan bir Yenigün gazetenin sahibi olan Levent Uysal'a silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Gazeteci Levent Uysal'ı vuranlar yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de yayın yapan ve kısa süre önce kapanan bir Yenigün gazetenin sahibi olan Levent Uysal'a silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Gazeteciye saldıran 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusu devam ediyor.


Gazeteci Levent Uysal'ı silahla vuran ve olay sonra motosiklet ile kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 29.08.2019 günü saat: 01.30 sıralarında Bahçelievler Mah. Bahçelievler Caddesinde meydana gelen olayda; Yenigün Gazetesi sahibi Levent Uysal ikameti önüne aracını park ettikten sonra yanına motosiklet üzerinde kasklı 2 şahsın gelerek arkada oturan şahsın silahla ateş etmesi sonucu mağdur hayati tehlike arz etmeyecek şekilde sol ayak diz alt kısmından giriş çıkış şeklinde yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde 5 adet 7.65 mm çaplı kovan bulunarak muhafaza altına aldı. Yapılan araştırmalarda; N. F. B. ve O. G.'nin motosiklet ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli N. F. B. isimli şahıs 11.09.2019 günü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği ve KOM Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada yakalanmış, Adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, Olayın diğer firari şüphelisi olan O. G. isimli şahıs 25.09.2019 günü saat: 20.45 sıralarında yakalandı. Yakalanan O.G.'nin emniyetteki işlemlerinden sonra adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Bahçelievler, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:52 Kaynak: İHA
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