Gazeteci Sinan Burhan’dan öğrencilere Kayserispor forması hediyesi - Son Dakika
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Gazeteci Sinan Burhan’dan öğrencilere Kayserispor forması hediyesi

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Gazeteci Sinan Burhan, Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Ebiç Mahallesinde yaşayan çocuklara Kayserispor forması hediye etti. Mahalle camisinin imamı, Burhan'a hem dua hem de teşekkür etti.

Gazeteci Sinan Burhan, memleketi Kayseri'nin  Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi'nde Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı gazeteci Sinan Burhan, memleketi Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesinde yaz Kur'an kursu öğrencilere hediye edilmek üzere Kayserispor forması gönderdi.

CAMİ İMAMI DUA İLE TEŞEKKÜR ETTİ

Ebiç Mahallesinde bulunan caminin imamı Bayram Akbulut, “Çocuklarımıza yaz kursu Kur’an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız camimizi şenlendirdi. Bu camilerden geçmiş olan ve burada yetişen Sinan Burhan kardeşimiz ahde vefa gösterip, kendisi gibi buralara gelen çocuklara Kayserispor formasını hediye etti. Allah razı olsun. Bu güzel işlerinden dolayı rabbim işlerini rast getirsin. Yapmış olduğu iyilikleri Allah kabul etsin” dedi.

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Son Dakika Kayseri Gazeteci Sinan Burhan’dan öğrencilere Kayserispor forması hediyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci Sinan Burhan’dan öğrencilere Kayserispor forması hediyesi - Son Dakika
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