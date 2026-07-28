Gazeteci Sinan Burhan’dan öğrencilere Kayserispor forması hediyesi

Gazeteci Sinan Burhan, memleketi Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi'nde Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı gazeteci Sinan Burhan, memleketi Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesinde yaz Kur'an kursu öğrencilere hediye edilmek üzere Kayserispor forması gönderdi.

CAMİ İMAMI DUA İLE TEŞEKKÜR ETTİ

Ebiç Mahallesinde bulunan caminin imamı Bayram Akbulut, “Çocuklarımıza yaz kursu Kur’an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız camimizi şenlendirdi. Bu camilerden geçmiş olan ve burada yetişen Sinan Burhan kardeşimiz ahde vefa gösterip, kendisi gibi buralara gelen çocuklara Kayserispor formasını hediye etti. Allah razı olsun. Bu güzel işlerinden dolayı rabbim işlerini rast getirsin. Yapmış olduğu iyilikleri Allah kabul etsin” dedi.