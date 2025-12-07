Gazeteci ve yazar Eşref Edip Fergan, Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazeteci ve yazar Eşref Edip Fergan, Eyüpsultan'da anıldı

Gazeteci ve yazar Eşref Edip Fergan, Eyüpsultan\'da anıldı
07.12.2025 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci ve yazar Eşref Edip Fergan, vefatının 54. yılına özel Yeni Dünya Vakfı'nın hazırladığı programla anıldı.

Gazeteci ve yazar Eşref Edip Fergan, vefatının 54. yılına özel Yeni Dünya Vakfı'nın hazırladığı programla anıldı.

" Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" program serisi kapsamında, Yeni Dünya Vakfı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yazar Dursun Gürlek ve Can Alpgüvenç dinleyicilere hitap etti.

Gürlek, yaptığı konuşmada önemli şahsiyetlerin "gıyabi" ve "vicahi" olarak iki türlü tanınabileceğine değinerek, gıyabi tanımanın kişinin eserlerini, yazılarını, kitaplarını okumak suretiyle, vicahi tanımanın ise yüz yüze, karşı karşıya gelmekle olduğunu söyledi.

Eşref Edip Fergan'ı iki şekilde de tanıdığını belirten Gürlek, "Tokat'ta Hatuniye Camisi'nin müezzinlerinden biri okumaya meraklıydı. Benim kitaba olan düşkünlüğümü bildiği için de beni severdi ve haftada bir kendisine gelen 'Yeni İstiklal' gazetelerini bana verirdi. Eşref Edip Bey'in yazılarını bu gazetede büyük bir merakla okumaya başladım." dedi.

Daha sonra Cağaloğlu'ndaki "Sebilürreşad" bürosunda da Fergan ile tanıştığını ve elini öptüğünü dile getiren Gürlek, "O zaman yaz tatilleri 3 aydı. Yaz tatillerinde gelir, İstanbul'da bu türlü büyük zatları ziyaret ederdim. Yazılarını okuyarak kendisine hayran oldum. Sonra buldum kendisini, selam verdim, kendimi tanıttım. O tarihte ben kitap yazma cüretinde bulundum ve o kitabı da Eşref Edip Bey'e bastırma niyetiyle götürdüm. Bana 'Risale-i Nur Müellifi Said Nur' ve 'Mehmed Akif'e Armağan' kitaplarını verdi ki Mehmet Akif Ersoy hakkında yazılan en kıymetli kitap onunkidir." ifadelerini kullandı.

Fergan ile Mehmet Akif Ersoy'un birbirlerini çok sevdiklerini aktaran Gürlek, "Eşref Edip Fergan, bu davaya, kültürümüze, irfanımıza, kültür dünyamıza öyle büyük bir hizmet yaptı ki kelimelerle ve cümlelerle anlatılamaz. Hayırla anılmayı çoktan hak etti." diye konuştu.

"Muhafazakar, dindar, yürekli, cesur, kahraman bir adam"

Can Alpgüvenç ise Fergan ile tanışma fırsatı bulamadığını ama eserlerini ve hayatını çokça okuduğunu, incelediğini, ilham aldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet ilanından 7-8 ay sonra, onun gibi dönemin çok önemli 10-15 kadar gazetecisi ile birlikte idamla yargılanmak üzere Diyarbakır'daki Şark İstiklal Mahkemesi'ne veriliyor. Günde 47 kişiyi asmış bir adam olan mahkeme reisi Müştak Müfit hepsini bir araya topluyor ve 'Bakın arkadaşlar, ben vicdanımı Ankara'ya satmışım. Ankara'dan bana as derlerse asarım, bırak derlerse bırakırım. Onun için işinizi Ankara'dan halletmeye çalışın, sonra darılmaca yok.' diyor. Adnan Menderes'in Yassıada Mahkemeleri sırasında, o zamanki mahkeme reisi Salim Başol, Menderes'in kendisini çok zarif savunması karşısında aciz kalınca şu tabiri kullanmıştı, 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.' Aynı şey o zaman da geçerli. Ben orada da Eşref Edip Bey'in cümlesini enteresan bulurum. Diyor 'Merak etmeyin, bize bir şey yapacak değiller. Fakat gözümüzü korkutuyorlar, bizi yıldırmak istiyorlar. Rejimin istediği istikamette yazı yazmaya bizi zorlamak için bizi buraya tıktılar.' Öyle de oluyor. 5-6 ay sıkıntı çekiyorlar sonra hepsi beraat ediyor. İçlerinden rejime çok dalkavukluk edenler oluyor. Onlar milletvekili bile oluyorlar."

Fergan'ın, "Sebilürreşad", "Sırat-ı Müstakim" gibi dergilerde yazılar yazdığını, 50 yıldan uzun süre gazete ve dergi çıkarmış kıymetli bir insan olduğunu vurgulayan Alpgüvenç, "Bilhassa Mehmet Akif hakkında, Bediüzzaman Hazretleri hakkında yazdığı kitaplar çok değerli ve önemli. Çok konuda kalem oynatmış, muhafazakar, dindar, yürekli, cesur, kahraman bir adam." dedi.

Katılımcılar ayrıca program kapsamında Eşref Edip Fergan'ın Edirnekapı Şehitliği Sakızağacı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Eşref Edip, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Güncel, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci ve yazar Eşref Edip Fergan, Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:44:03. #7.13#
SON DAKİKA: Gazeteci ve yazar Eşref Edip Fergan, Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.