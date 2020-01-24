Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Ereğli'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Ereğli'de anıldı - Son Dakika

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Ereğli'de anıldı

6 saat önce

yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde anıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Ereğli'de anıldı, System.String[]

yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde anıldı.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Ereğli Şube Başkanı Yusuf Arslan, yaptığı konuşmada, Mumcu'nun ilke ve değerleri için yaşadığını belirterek, Mumcu'nun haksızlığa, zulme, yalana ve çalana karşı çıkan bir sakıncalı piyade olduğunu söyledi.

Programa, ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Daha sonra Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Arslan ve beraberindekiler, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için başsağlığı ziyaretinde bulundu ve karanfil dağıttı.

Uğur Mumcu, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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