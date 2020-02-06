Gazeteci yazar Yavuz Donat'tan Başkan Beyoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci yazar Yavuz Donat'tan Başkan Beyoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Gazeteci yazar Yavuz Donat'tan Başkan Beyoğlu'na ziyaret

6 saat önce

Gazeteci-yazar Yavuz Donat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Gazeteci yazar Yavuz Donat'tan Başkan Beyoğlu'na ziyaret, System.String[]

Gazeteci-yazar Yavuz Donat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bölge ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Diyarbakır'a gelen gazeteci-yazar Yavuz Donat'ı ağırladı. Başkan Beyoğlu, Yavuz Donat gibi ülkenin önemli değerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, "Yavuz Donat ülkemizin çok önemli bir değeri olup yazdığı yazılar ile bizlere ışık tutmaktadır. Böyle bir değeri ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.


Gazeteci Donat Başkan Hüseyin Beyoğlu'na yazdığı kitabı hediye ederken, Başkan Beyoğlu ise Diyarbakır'ı simgeleyen fincan takımını Donat'a takdim etti. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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